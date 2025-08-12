Gaiardelli: "Finora soddisfatti della stagione turistica, non abbiamo registrato cali"

Tempo di primi bilanci per il turismo nel Vco. E, i numeri, stando a quanto dichiarato dal presidente del Distretto Turistico Francesco Gaiardelli, sono positivi. “Non abbiamo assolutamente avuto il calo denunciato da altri territori nel nostro Paese e dal lago di Garda, ad esempio. I numeri sono sostanzialmente in linea con gli anni scorsi: credo che la ricetta giusta sia quella di puntare su eventi di qualità, in grado di attirare un turismo di qualità. Penso ad esempio a Baveno e Feriolo d'Incanto - così Gaiardelli - che si candida di diritto ad essere uno degli eventi più importanti della regione, un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Abbiamo avuto una flessione nella presenza dei tedeschi, dovuta alla crisi in Germania e ad un potere d'acquisto diverso per loro, mentre sono tornati alla grande gli americani. Il bilancio finale si farà più avanti, ma nel complesso siamo soddisfatti”.
In Breve
martedì 12 agosto
lunedì 11 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?