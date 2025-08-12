 / Attualità

Attualità | 12 agosto 2025, 16:25

Gaiardelli: "Finora soddisfatti della stagione turistica, non abbiamo registrato cali"

Il presidente del Distretto: "Numeri in linea con gli altri anni, giusto puntare su eventi di qualità"

Tempo di primi bilanci per il turismo nel Vco. E, i numeri, stando a quanto dichiarato dal presidente del Distretto Turistico Francesco Gaiardelli, sono positivi. “Non abbiamo assolutamente avuto il calo denunciato da altri territori nel nostro Paese e dal lago di Garda, ad esempio. I numeri sono sostanzialmente in linea con gli anni scorsi: credo che la ricetta giusta sia quella di puntare su eventi di qualità, in grado di attirare un turismo di qualità. Penso ad esempio a Baveno e Feriolo d'Incanto - così Gaiardelli - che si candida di diritto ad essere uno degli eventi più importanti della regione, un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Abbiamo avuto una flessione nella presenza dei tedeschi, dovuta alla crisi in Germania e ad un potere d'acquisto diverso per loro, mentre sono tornati alla grande gli americani. Il bilancio finale si farà più avanti, ma nel complesso siamo soddisfatti”.

Daniele Piovera

