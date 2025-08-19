"Sentieri e Pensieri", Luigi De Magistris e Auroro Borealo protagonisti della seconda giornata

Seconda giornata di incontri e conferenze a Santa Maria Maggiore nell’ambito della 13esima edizione del festival letterario “Sentieri e Pensieri”. La rassegna prosegue martedì 19 agosto con un doppio appuntamento.

Si inizia alle 17.30 con Luigi De Magistris, ex magistrato, già parlamentare europeo e due volte sindaco di Napoli (dal 2011 al 2021), per quindici anni Pm a Catanzaro e Napoli, dove si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione, di criminalità economica, corruzione e mafie. A Santa Maria Maggiore presenta il suo ultimo libro, “Poteri occulti”. Il volume racconta questi poteri come “un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura. Negli ultimi trent’anni, in particolare, si è assistito a una crescente criminalità istituzionale: i poteri occulti si sono mimetizzati nelle istituzioni, utilizzate per finalità illegali e per colpire, attraverso la legalità formale, chiunque osi indagare od opporsi”. De Magistris dialoga la giornalista e speaker di Rtl 102.5 Giusi Legrenzi.

Alle 21.00, invece, un nuovo incontro nell’ambito di “Sentieri e Pensieri 2.0” con la nuova edizione del Premio Podcast Santa Maria Maggiore. Il protagonista di quest’anno è Auroro Borealo (al secolo Francesco Roggero), performer, musicista e autore del podcast “Libri brutti”, in cui racconta i libri che nessuno ha il coraggio di leggere. Il progetto è stato recentemente premiato al Pod – Italian Podcast Award ed è nato come evoluzione dell’omonimo profilo Instagram. “Libri brutti” ha all’attivo oltre 40 episodi e un anno di attività e si è affermato come uno dei podcast più divertenti e dissacranti del panorama italiano. È condotto da Auroro Borealo insieme ai content creator Carlotta Sanzogni e Massimo Fiorio; una volta al mese le puntate vengono arricchite da ospiti speciali (ricordiamo, ad esempio, Stefano Nazzi, Adrian Fartade e Francesca “Tegamini” Crescentini). A “Sentieri e Pensieri” il conduttore dialoga con il musicista, autore e dj Daniele Vaschi.

Gli incontri, sempre gratuiti, si tengono nel parco di Villa Antonia; è fortemente consigliata la prenotazione. In caso di maltempo gli eventi si tengono al teatro comunale.