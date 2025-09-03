Lutto in Valle Vigezzo per la scomparsa dell'albergatore Walter Mattei

Un improvviso malore si è portato via Walter Mattei. Il vigezzino è scomparso a 72 anni, lasciando increduli tutti per questa morte così improvvisa.

Mattei era volto molto noto in Valle Vigezzo soprattutto per la sua attività di albergatore. Aveva aperto con la moglie Bruna diversi anni fa una avviata attività: l’albergo La Perla, a Vocogno.

I funerali hanno avuto luogo lunedì 1 settembre a Buttogno. Walter Mattei lascia i figli Chiara e Francesco, la moglie Bruna. E un vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuto, e ne hanno apprezzato le qualità di ristoratore e albergatore .