Poste Italiane, in arrivo i francobolli dedicati ai beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Poste Italiane comunica che il 7 settembre verranno emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli appartenenti alla serie tematica “i valori sociali” dedicati a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e il Sovrano Militare Ordine di Malta, relativi al valore della tariffa B zona 1 pari a 1.35€.

Il primo francobollo raffigura il giovane beato Carlo Acutis, scomparso a soli 15 anni nel 2006, diventato simbolo della testimonianza della fede cristiana nell’era digitale, che sarà proclamato santo il 7 settembre. il secondo invece riproduce un particolare di un dipinto di Alberto Falchetti che ritrae il beato Pier Giorgio Frassati, scomparso a soli 24 anni nel 1925, una delle figure più luminose del cattolicesimo del Novecento, che sarà proclamato beato il 7 settembre.