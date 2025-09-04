Torna la festa degli Alpini a Trontano

Torna, da venerdì 5 a domenica 7 settembre, la tradizionale festa campestre del Gruppo Alpini di Trontano. Si inizia venerdì alle 17.00 con l’apertura della festa e alle 21.00 serata di musica dal vivo con la band Yabadabadu. Sabato, sempre alle 21.00, serata danzante con l’orchestra Clemente Zeta Band. Domenica 7 settembre dalle 10.30 prende il via al campo sportivo il torneo di calcio a 5, dedicato ai bambini nati tra il 2015 e il 2017; alle 11.00 la santa messa e, a seguire, un rinfresco presso l’area feste. Dalle 16.00 le finali del torneo e alle 21.00 una nuova serata in musica con l’Orchestra 5%; infine, alle 23.00 l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Per tutta la durata della festa è attivo il punto ristoro con specialità alla griglia, gnocchi all’ossolana, trippa e prodotti locali; per il pranzo di sabato sarà servito anche il “credenzin”, pane nero cotto nei forni di Trontano. La festa si terrà anche in caso di maltempo.