Promozione al via, il Vco protagonista con quattro squadre

Il campionato di Promozione 2025/2026 è pronto a partire e il Verbano Cusio Ossola sarà tra i protagonisti con ben quattro formazioni al via. L’arrivo di Piedimulera e Gravellona San Pietro arricchisce infatti la rappresentanza provinciale, che vede confermate Juventus Domo e Ornavassese nel girone A.

Domenica 7 settembre alle 15.30 andrà in scena la prima giornata, che metterà subito di fronte le formazioni del territorio.

Il Piedimulera farà il suo esordio sul campo della Dufour Varallo, mentre la Juventus Domo debutterà in casa contro l’Union Novara. Trasferta per il Gravellona San Pietro, atteso dal Lupetti Bianchi Trino, mentre l’Ornavassese giocherà davanti al pubblico del ospitando l’Ivrea.