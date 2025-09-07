 / Top News

Top News | 07 settembre 2025, 10:20

Canonizzazione Acutis-Frassati, Papa “Oggi è un giorno di grande gioia”

Canonizzazione Acutis-Frassati, Papa “Oggi è un giorno di grande gioia”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi è una festa bellissima per tutta l'Italia, la chiesa e il mondo per questa solenne celebrazione di canonizzazione. Voglio mandare un saluto a tutti voi, perchè se da una parte è una celebrazione solenne, dall'altra è un giorno di molta gioia e voglio salutare tutti i giovani, i ragazzi venuti per questa santa messa". Così Papa Leone XIV salutando i presenti a Piazza San Pietro in occasione delle canonizzazione dei Beati Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati.Foto: IPA Agency(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore