Canonizzazione Acutis-Frassati, Papa “Oggi è un giorno di grande gioia”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi è una festa bellissima per tutta l'Italia, la chiesa e il mondo per questa solenne celebrazione di canonizzazione. Voglio mandare un saluto a tutti voi, perchè se da una parte è una celebrazione solenne, dall'altra è un giorno di molta gioia e voglio salutare tutti i giovani, i ragazzi venuti per questa santa messa". Così Papa Leone XIV salutando i presenti a Piazza San Pietro in occasione delle canonizzazione dei Beati Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati.Foto: IPA Agency(ITALPRESS).
