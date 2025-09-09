Scuolabus, fondi regionali anche per il Vco: contributi a Bannio Anzino e Villadossola

La Regione Piemonte conferma anche per il 2025 il sostegno ai Comuni per l’acquisto di nuovi scuolabus destinati al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo. Per quest’anno sono stati stanziati 700mila euro, con un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 40mila euro per ciascun mezzo.

Nel Verbano Cusio Ossola i fondi andranno a Bannio Anzino e Villadossola, che avranno così la possibilità di rinnovare il parco mezzi e garantire un servizio più sicuro ed efficiente.

In totale, oltre al VCO, beneficeranno del bando anche l’Unione montana Langa astigiana Val Bormida e 17 Comuni delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Torino.

Particolare attenzione è stata riservata ai mezzi dotati di pedane o scivoli per consentire la salita e la discesa degli studenti con disabilità in carrozzina, a conferma della volontà di rendere il trasporto scolastico realmente inclusivo. Un punteggio premiante è stato inoltre attribuito agli scuolabus con trazione integrale 4x4, fondamentali per i territori montani come il VCO, dove la sicurezza dei ragazzi dipende anche dall’affidabilità dei mezzi in condizioni difficili.

«Investire nel trasporto scolastico significa investire nel futuro delle nostre comunità – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi – Con i 700mila euro messi a disposizione diamo ai Comuni l’opportunità di rinnovare i mezzi dedicati ai più piccoli garantendo un servizio sicuro, efficiente e inclusivo. Il nostro obiettivo è ampliare ulteriormente le risorse per rispondere a tutte le richieste arrivate dai territori».