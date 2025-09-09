Sport Project VCO, weekend di successi: titolo italiano juniores e vittorie su strada e in montagna

Un fine settimana da incorniciare per Sport Project VCO, protagonista assoluta a livello nazionale e locale. La società di atletica ha raccolto risultati di prestigio che confermano la crescita costante di un progetto sportivo fatto di passione, programmazione e spirito di squadra.

Il risultato più importante è arrivato dai Campionati Italiani di corsa in montagna, disputati a Borno (BS) domenica 7 settembre, dove la formazione juniores ha conquistato il titolo italiano a squadre. Una prova corale di altissimo livello: Stefano Perardi ha chiuso con una splendida medaglia di bronzo, seguito da Pietro Ruga (4°), Christian Suini (5°) e Filippo Piumarta (6°). Un dominio che testimonia la qualità della preparazione dei giovani atleti ossolani.

Grandi soddisfazioni anche su strada, grazie a Benedetta Broggi, che nella 5 km di Casalnoceto ha battuto la campionessa olimpica Valeria Straneo, chiudendo in 17’42” e confermando il suo ottimo stato di forma.

A livello locale, la Varzo–Veglia ha visto il successo femminile di Sara Locatelli, seguita da Stefania Termignoni (2ª) e Marilena Fall (5ª). Nella Gamba d’Oro di Maggiora, su percorso collinare, il presidente Francesco Pizzi ha conquistato un eccellente secondo posto assoluto, dimostrando ancora una volta lo spirito competitivo che caratterizza l’intero movimento.

“Questi risultati confermano la forza del progetto sportivo che stiamo portando avanti – sottolinea la società – fatto di passione, programmazione e collaborazione”.

Per Sport Project VCO si tratta di un nuovo passo avanti in un cammino di crescita e ambizione, che guarda con fiducia al futuro.