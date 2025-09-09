“La musica nel sangue”: un concerto a Villette per la rassegna Note al Femminile

Nell’ambito della rassegna Note al Femminile, il Comune di Villette ospiterà un evento speciale intitolato “La musica nel sangue”. L’appuntamento è fissato per giovedì 11 settembre alle ore 17.30 presso l’Oratorio di San Rocco. Protagonisti della serata saranno Manuela Maiiis e Dario Orio, che condurranno il pubblico in un viaggio musicale intenso e suggestivo.