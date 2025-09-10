Passione bici, dai modelli cittadini fino a quelli per i sentieri di montagna

È finita l'estate e molti hanno deciso di trascorrere il periodo di relax durante l'anno in montagna. Sono tantissime, infatti, le persone che scelgono l'alta quota per poter praticare sport, vivere a contatto con la natura, apprezzare le bellezze che solo alcuni luoghi sanno regalare: insomma fare veramente una vacanza da ricordare. Tra questi molti moltissimi scelgono di praticare sport in sella alla bicicletta. Una vera e propria passione quella delle due ruote che vede numeri sempre crescenti specialmente proprio in alta quota dove si possono vivere emozioni uniche utilizzando biciclette affidabili, sicure o affittarle a prezzi assolutamente competitivi. Modelli particolari, studiati, messi a punto per poter solcare strade sterrate, da trekking o anche attrezzate e che possono mettere alla prova la bravura di chi ama la pedalata sportiva. Ci sono degli itinerari appositi, realizzati da esperti che esaltano le caratteristiche della bicicletta e la bravura di chi la guida.



Abbiamo fatto riferimento allo sport di montagna ma importanti sono anche i numeri che si registrano ogni giorno sulle nostre strade cittadine: le persone preferiscono stare all'aria aperta, pedalare, respirare buona, tornare in forma (per quanto possibile!). Lo sport è consigliato a tutti i livelli. Ogni persona davvero potrebbe e dovrebbe ritagliarsi uno spazio personale per staccare un po' la spina da quelli che sono tutti gli impegni quotidiani del lavoro e stare un po' più a contatto con sé stessi e con la natura per ritrovare anche una condizione fisica, anzi psicofisica, sempre migliorata. Abbiamo accennato alla montagna certamente ma anche chi ha deciso di passare le vacanze estive al mare durante la giornata o al tramonto preferisce pedalare, percorrere centinaia di metri o anche chilometri e passare comunque una giornata di sport unito al periodo vacanziero.



Bicicletta, che passione! Uno dei mezzi di trasporto storici, più belli, più ricercati che mette la persona a contatto con la natura facendo sport. Le due ruote hanno resistito nel corso degli anni a cambiamenti e stili di vita. Se inizialmente la bicicletta era soltanto un mezzo di trasporto oggi si è trasformata in una vera e propria icona per un inconfondibile stile di viaggio, per il già citato sport, per i percorsi da trekking e così via.



Per noi italiani la bicicletta è davvero un’icona di storia e sport

Non è poi così difficile, infatti, vedere ogni giorno tantissimi modelli di bicicletta che sono disponibili e che possiamo incontrare sulle nostre strade: dalle city bike che fanno bella mostra sulle strade cittadine fino ai modelli più importanti e adatti per affrontare percorsi di montagna o comunque per fare sport più impegnativo. Parliamo della mountain-bike, della bici da cicloturismo, quella da ciclo cross, la gravel e così via. La bicicletta è davvero un'icona e specialmente in Italia ha fatto la storia. Ma senza dubbio quella per una pedata estrema è quella che affascina di più. La montagna ogni giorno vede percorsi da fare su tracciati sterrati, unici, spesso da brividi. Abbiamo fatto riferimento al periodo estivo ma in molti scelgono anche la bicicletta in inverno per andare a pedalare sulla neve.



Che sia una competizione o una giornata di sport personale la bici in montagna ha sempre il suo fascino. Dalle immagini storiche di Coppi e Bartali fino a giorni nostri le due ruote hanno rappresentato un qualcosa di unico, di affascinante, di bello e le diverse tipologie di biciclette presenti come abbiamo accennato sul mercato ci spingono anche alla scelta dell'utilizzo. C'è chi la preferisce per godere del panorama cittadino, chi lo utilizza per andare e tornare dal lavoro e chi invece la usa per gli sport più impegnativi su strada o anche su terreni meno facili da intraprendere. Ci sono esperti del settore che possono consigliare e consegnare il modello adatto a qualsiasi singola esigenza proprio per poter sfruttare al meglio le potenzialità della bicicletta senza intaccare in maniera importante sul proprio fisico. Bisogna scegliere anche dove poterla utilizzare, quale sarà la sua funzione quotidiana e quante volte vorremmo salire in sella e pedalare. La scelta di una bicicletta è davvero una cosa importante e non dovrà essere trascurata né messa in secondo piano.



Voi che leggete questo articolo che rapporto avete con le due ruote? Siete anche voi appassionati della bici sui tracciati da trekking? Oppure preferite le strade sterrate? O ancora i percorsi in montagna? Avete una bicicletta da poter utilizzare durante le vostre giornate oppure come molti fanno la utilizzerete soltanto nei periodi di vacanze relax? La affittate per una sorta di comodità di cui approfittare in vacanza o durante le vostre escursioni? Avete la possibilità di andare al lavoro in bicicletta oppure dovrete ritagliarvi del vostro tempo del tutto personale per poter salire in sella? Una cosa è certa: qualora si voglia staccare la spina, fare sport e provare divertimento salutare la bicicletta è davvero la scelta più azzeccata.







