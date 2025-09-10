Una nuova stagione ricca di sfide per il Tennistavolo Ossola 2000

Nel campionato nazionale di C1 maschile, salutati Berti Mirko e Constantinescu Ciprian che si accasano rispettivamente a Savigliano e Regaldi Novara, si allestisce una squadra competitiva, con i confermati Kalem Amine, Rigotti Luca e Visconti Emmanuele e il rientrante dall'infortunio Delai Mattia, fermo da un'anno

Sicuramente un campionato da protagonisti, nonostante il livello del girone sia molto alto con Gallarate e Bergamo in prima fila.La prima grande novità è il campionato nazionale di serie B femminile, conquistata ai playoff di Terni a maggio e allestita per una stagione da metà classifica, dato il buon livello delle avversarie.La formazione sarà composta dalle confermate Antonietti Erica, Enascut Emanuela e Barberis Elena, affiancate da una ragazza rumena di buon livello, ingaggiata dal Presidente Calella Marco per rafforzare la squadra e mantenere la serie.

Nel campionato regionale il nostro sodalizio presenta come l'anno scorso 7 squadre, tutte decise a essere protagoniste nei rispettivi gironi:- in serie C2 la formazione dello scorso anno composta da Loforese Romeo, Daniele Stefano e Vesci Federico viene completata dagli esperti Ceciliato Elio e Cesaro Gianluca per migliorare la 6a posizione della stagione scorsa.- in serie D1 Dossena Giuseppe, Pedroli Wladimir e la confermata Antonietti Erica avranno il compito di gestire l'inserimento del giovane Giulini Riccardo dopo l'ottima stagione in D2 e la buona crescita tecnica.

In serie D2 vengono allestite ben tre squadre divise in due gironi, tutte con tante speranze di buoni risultati.Nel primo ci saranno la storica formazione con Martelletti Paolo, Bertagna Eugenio, De Luca Nicolò, Casisa Francesco e l'aggiunta di Ricca Luigi, mentre la seconda novità sarà la nuova formazione tutta giovanile con il coach Calella Marco a gestire la continua crescita dei tredicenni Mocellini Federico, Zaretti Lorenzo e Cresci Martin, a riprova dell'ottimo lavoro degli allenatori col settore giovanile.Nell'altro girone la terza formazione composta da Talato Valter, Enascut Emanuela e i giovani Poletti Emil e Bigi Luca.

In serie D3 come lo scorso anno due formazioni al via, una di adulti con Storni Michele, Oppedisano Lorenzo, Sella Francesco e Bruno Alessandro che saranno affiancati dai veterani Vigna Michele, Cupelli Stefano, Grassi Cosimo e Barberis Elena, mentre la seconda formazione sarà composta da tutti i ragazzi del settore giovanile Tonietti Ivan, Nucera Manuel, Ferrari Filippo, Grasso Samuel, Sella Marco, Loggia Simone, Lorini Alessio, Bonzani Patrik e Novaria Gabriele che sfrutteranno l'esperienza del campionato per la loro crescita tecnica.

Inoltre il continuo lavoro degli allenatori del settore giovanile, arrivato a oltre 25 atleti tra i 7 e i 18 anni, è motivo di grande soddisfazione per tutto lo staff e da ottobre vedrà altri dieci nuovi ingressi nelle palestre di Domodossola e Preglia, che ci auguriamo otterranno ottimi risultati nel tempo.

Tanti poi gli appuntamenti che la nostra Associazione organizzerà nel proprio impianto PalaCsi di Villadossola, oltre alle normali giornate casalinghe di campionato:

- 1/2 novembre il primo torneo regionale di qualificazione ai campionati italiani per la 5a e 6a categoria e per le categorie giovanili

- 14 dicembre terzo concentramento di serie B femminile

- 21 dicembre terza prova del circuito giovanile piemontese GranPrix

- 16/17 maggio torneo nazionale 6^ memorial "Bruno Settimio"

La Dirigenza Societaria e tutti i tesserati ci tengono a ringraziare tutti gli sponsor che ogni anno ci aiutano e ci supportano nella nostra attività e un grazie agli organi di stampa, che sempre trovano spazio per noi e i nostri continui risultati.