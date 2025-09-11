2mila8volley Domodossola, al via la nuova stagione: presentazioni ufficiali all’Ipercoop di Crevoladossola

Con l’arrivo di settembre si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione sportiva pallavolistica e l’asd 2mila8volley Domodossola è pronta ad avviare una stagione ricca di impegni e che si prospetta molto ambiziosa.

Ma prima di iniziare con la pallavolo giocata, il sodalizio domese vuole presentarsi e condividere con appassionati e tifosi il proprio progetto sportivo stagionale.

Quest’anno, la sede scelta per la presentazione ufficiale della stagione agonistica, sarà l’Ipercoop di Crevoladossola in due diverse date:

Domenica 14 settembre, alle ore 16.00 verranno presentate le due “prime squadre”, quella maschile e quella femminile.

La serie D maschile vede alcune novità rispetto la stagione passata: in primis il cambio alla guida tecnica, affidata all’esperto coach Cova, oltre ad alcuni arrivi che verranno svelati proprio in occasione della presentazione. Sicuramente il gruppo squadra è di assoluto valore e l’obiettivo è quello di una posizione alta in classifica. Anche sul versante femminile le novità sono importanti. La guida tecnica è affidata a coach Balzano, uno degli allenatori più conosciuti dell’alto Piemonte. L’obiettivo, anche in questo caso, è quello di puntare ad un campionato di vertice con ragazze molto giovani provenienti dal settore giovanile ossolano.

Il secondo appuntamento invece è per sabato 20 settembre alle ore 14.00 quando verrà presentato tutto il settore giovanile del sodalizio domese (maschile e femminile) che vanta più di 250 atleti ed è diventato negli ultimi anni uno dei settori giovanili più rappresentativi del Comitato territoriale Novara-Biella-Vercelli-VCO.

Appuntamento quindi per domenica 14/09 (ore 16.00) e sabato 20/09 (ore 14.00) presso l’Ipercoop di Crevoladossola.