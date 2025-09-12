 / Eventi

Eventi | 12 settembre 2025, 09:00

Concorso "Leggere le montagne", i lavori dei ragazzi delle scuole esposti a Domodossola

L'iniziativa è organizzata da Ars.Uni.Vco nell'ambito dell'Expo Italo Svizzera

In occasione dell’Expo Italo Svizzera, che si tiene a Domodossola dal 12 al 21 settembre, sabato 13 settembre dalle 15.00 alle 17.00 l’ex Cappella Mellerio ospita l’esposizione dedicata alle scuole. Saranno infatti esposti i manifesti che i ragazzi hanno realizzato nell’ambito del concorso Leggere le Montagne 2024 e del programma educativo “Soluzioni montane per un futuro sostenibile”, tenutosi a Druogno nei mesi scorsi.  

Durante l’evento, sarà inoltre possibile scoprire le ultime novità della Convenzione delle Alpi e i visitatori potranno scegliere un messaggio da portare con sé per un futuro migliore. L’iniziativa è organizzata da Ars.Uni.Vco.

l.b.

