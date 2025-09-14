In Promozione Juventus Domo capolista a punteggio pieno

Il campionato di Promozione Girone A ha già regalato emozioni e verdetti interessanti dopo la seconda giornata. Le squadre del Verbano Cusio Ossola e del Novarese hanno vissuto un turno con fortune alterne, tra conferme e difficoltà da superare.

La Juventus Domo ha superato l’Orizzonti Canavese con un netto 4-2. I granata hanno indirizzato la partita già nel primo tempo con le reti di Suppa, Ghezza e Pastorelli. Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a rientrare, ma il gol di Zani, su assist di Pisanello, ha chiuso i conti.

Con questa vittoria, la squadra domese resta a punteggio pieno dopo due giornate, confermandosi al primo posto della classifica.

Il Piedimulera ha lottato ma è stato piegato in casa dalla Virtus Vercelli per 1-2. Un’altra battuta d’arresto che lascia i gialloblù fermi a 0 punti dopo due turni, con 2 gol fatti e 6 subiti. L’avvio di stagione si conferma complicato, con i gialloblù relegati al 15º posto.

Dopo la vittoria all’esordio, l’Ornavassese ha subito una pesante sconfitta esterna contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella con un netto 3-0. Turno amaro anche per il Gravellona San Pietro, battuto in casa dal Banchette Colleretto con il risultato di 0-2.

La squadra cusiana resta ferma a 1 punto in classifica, al momento in 11ª posizione, con un solo gol fatto e tre subiti.

L’Arona non riesce a invertire la rotta e cade anche in trasferta contro il Gattinara, sconfitto per 1-0. Avvio difficile anche per l’Union Novara, battuto in casa dal Lupetti Bianchi Trino con un netto 0-3.

Due sconfitte in altrettante gare lasciano la squadra a quota 0 punti, con un pesante passivo di 6 reti subite e nessuna realizzata: i novaresi chiudono la classifica in 16ª posizione.