XC Piemonte Cup: podi prestigiosi per le giovani biker de Il Ciclista

Si è concluso a Camino (AL) il circuito XC Piemonte Cup 2025, dopo otto intense tappe che hanno visto protagoniste le giovani biker de Il Ciclista. La squadra può festeggiare un finale di stagione davvero positivo, coronato da podi di prestigio nella classifica generale.

Tra le Esordienti donne primo anno, ottimi risultati per Alice Tettone e Alessia Scesa, che hanno conquistato rispettivamente il terzo e il secondo posto assoluto. Un traguardo che premia l’impegno, la costanza e la crescita sportiva di queste giovani atlete, capaci di distinguersi in un circuito di alto livello.

Grande soddisfazione anche tra le Esordienti secondo anno, dove l’ossolana Francesca Milone, oggi in forza alla corazzata Rostese dopo diverse stagioni trascorse proprio ne Il Ciclista, ha chiuso il campionato con un prestigioso terzo posto assoluto.

La stagione della Mtb giovanile non è però ancora del tutto archiviata: l’ultimo appuntamento sarà infatti il 5 ottobre a Lessona, con la Prevostura, gara valida come Prova Unica Regionale del Campionato Grand Prix d’Inverno.

Per le ragazze de Il Ciclista, la XC Piemonte Cup 2025 resterà una tappa importante di crescita sportiva e di conferma del talento, capace di portare il movimento giovanile ossolano sempre più in alto.