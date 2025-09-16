Expo Italo Svizzera: cultura, vini e natura protagonisti della quinta giornata

Quinto giorno di appuntamenti a Domodossola per il centenario dell’Expo Italo Svizzera: sono tre gli eventi in programma oggi, martedì 16 settembre, tra cultura, enogastronomia e paesaggi.

Il primo incontro della giornata si tiene alle 17.00 presso la Cappella Mellerio e si intitola “Sacri Monti, patrimonio Unesco di frontiera”. L’evento è a cura della Fondazione Ruminelli in collaborazione con l’ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte. Intervengono Francesca Giordano, presidente dell’ente di gestione, Fra Maggiorino, A. Aschieri, P. Mira, lo storico Enrico Rizzi, il nuovo rettore del Sacro Monte Calvario don Davide Busoni e Antonio Pagani, presidente della Fondazione Ruminelli.

Si prosegue poi alle 18.00 al ristorante dell’istituto alberghiero Rosmini con un nuovo appuntamento della rassegna enogastronomica “Di qua, di là dall’alpe. Tradizioni a confronto”. Protagonista, questa volta, il vino: Fabrizio Gallino, collaboratore di SlowWine, guida i partecipanti in una degustazione di vini ossolani e svizzeri. L’evento è organizzato dal presidio ossolano di SlowFood in collaborazione con Apao (associazione produttori agricoli ossolani). La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite il codice Qr qui sotto.

Infine, alle 21.00 si torna in Cappella Mellerio per un nuovo evento organizzato dalla Pro Loco di Domodossola, in collaborazione con il Cai Est Monte Rosa. La serata si intitola “Il tour del Monte Rosa. Il grande trekking che unisce”: interviene Daniel Luggen, direttore Turismo Zermatt. La conferenza prevede l’accompagnamento musicale al pianoforte di Roberto Olzer.