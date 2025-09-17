Gurro, ufficio postale chiuso per lavori di ammodernamento fino a metà ottobre

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Gurro sito in Via Falmenta 3, da giovedì 18 settembre fino alla metà di ottobre, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, rientra in “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Alla riapertura, prevista per la metà di ottobre, salvo ulteriori comunicazioni, sarà inoltre possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello e i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Ponte Falmenta, Via Cavaglio Spoccia 8, che fino alla riapertura dell’Ufficio Postale di Gurro sarà a disposizione dei cittadini, martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.