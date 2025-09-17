Valle Anzasca, ricerche in corso per un 65enne disperso in montagna

Sono in pieno svolgimento le ricerche di Mauro De Petri, 65 anni, residente a Barzona, frazione del Comune di Calasca Castiglione, in valle Anzasca.

L’uomo è uscito di casa alle 6.30 di questa mattina, mercoledì 17 settembre, per una passeggiata in montagna, ma non ha più fatto ritorno. A lanciare l’allarme è stata la moglie, preoccupata dal mancato rientro a mezzogiorno.

Immediatamente si sono attivati i soccorsi: sul posto operano le squadre del Soccorso Alpino Valdossola (con unità provenienti da Macugnaga, Omegna, Villadossola e Vigezzo), il Sagf della Guardia di Finanza di Domodossola e i Vigili del Fuoco, che stanno perlustrando la zona anche con l’impiego dell’elicottero che ha sorvolato le zone tra Barzona e il territoio vicino di Bannio Anzino.

Le ricerche proseguiranno senza sosta nelle prossime ore, con l’obiettivo di ritrovare l’uomo nel più breve tempo possibile.