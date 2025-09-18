Malescorto protagonista all'Expo Italo Svizzera

Dopo aver celebrato la sua venticinquesima edizione a luglio a Malesco, il Festival Internazionale dei Cortometraggi Malescorto torna in scena con un nuovo evento collaterale: venerdì 19 settembre alle 21.00 nell’ex Cappella Mellerio di Domodossola si tiene “Malescorto Insubria”, che si inserisce nel ricco programma di celebrazioni per il centenario dell’Expo Italo Svizzera.

Durante la serata sarà presentata una selezione di cortometraggi in concorso provenienti dalla regione insubrica, accompagnati da due opere fuori concorso, per una durata complessiva di circa un’ora e mezza. In sala si alterneranno corti provenienti dalle tre aree limitrofe della Regio (Piemonte settentrionale, Canton Ticino e Lombardia settentrionale), capaci di raccontare storie toccanti, documentare la memoria popolare, esplorare dinamiche sociali contemporanee e offrire sguardi ironici e visionari sul mondo che ci circonda. La selezione comprende “Anna” di Stefano Cascili, il documentario dal titolo “Il böz e il masaret” di Mattia Lia, “Il fulmine verde” di Tommaso Diaceri, “The Tip of the Iceberg” (La punta dell’iceberg) di Luca Costale e “Scam poetry” (Poesia truffaldina) di Carlo Piscicelli. A completare il programma, due titoli fuori concorso: “Ronzio” di Niccolò Donatini e “Im Stau” (Ingorgo) di Alan Sahin.

Al termine della serata saranno premiati i due vincitori tra i cortometraggi in concorso. Le opere saranno valutate da una giuria composta da tre esperti operanti nel panorama delle arti visive sul territorio insubrico: Arianna Giannini, Camila Koller e Graziella Gaspari. In palio il Premio Malescorto Insubria (€300) e il Premio Città di Domodossola, offerto dal comune di Domodossola (€200). L’ingresso all’evento è gratuito, a entrata libera fino a esaurimento posti. Malescorto Insubria conferma il ruolo del cinema come strumento di dialogo e occasione per guardare al futuro partendo dalle radici locali. In questo contesto si propone come un ponte ideale: intreccia la creatività dei registi e dei produttori locali con la memoria storica e gli scenari del territorio, offrendo uno sguardo privilegiato sulle relazioni transfrontaliere tra Domodossola e la vicina Svizzera.