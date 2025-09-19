 / Cronaca

Cronaca | 19 settembre 2025, 19:00

Giornata di soccorsi intensa sulle montagne ossolane: cinque interventi in poche ore

Al lavoro Soccorso Alpino, Sagf, Vigili del fuoco e l'elicottero Drago di Malpensa

Negli ultimi giorni i boschi del Verbano Cusio Ossola sono stati teatro di numerosi interventi di soccorso. Sempre più spesso, infatti, escursionisti e appassionati di funghi finiscono per perdersi o scivolare lungo i sentieri, ritrovandosi in difficoltà e costretti a chiedere aiuto. In altri casi, sono i familiari a dare l’allarme per il mancato rientro a casa.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sottolinea come la sola giornata di oggi sia stata particolarmente impegnativa: cinque i salvataggi portati a termine dal personale del VCO, in stretta collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) e con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Due di questi interventi hanno richiesto anche il supporto dell’elicottero “Drago”, decollato da Malpensa, che ha permesso di raggiungere le persone in difficoltà in tempi rapidi e di riportarle in zone sicure.

Un fenomeno sempre più frequente

Il Comando evidenzia come questo tipo di emergenze sia in crescita. Le cause principali sono legate alla scarsa preparazione, al calare del buio e all’imprevedibilità dei terreni boschivi. Per questo viene rinnovato l’appello alla prudenza: pianificare con attenzione ogni uscita, portare con sé l’attrezzatura adeguata e informare sempre qualcuno sul percorso scelto.

La collaborazione tra Vigili del Fuoco, CNSAS e SAGF si conferma fondamentale per garantire interventi rapidi ed efficaci, ma la prevenzione resta la prima forma di sicurezza.

Redazione

