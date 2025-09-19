2mila8volley Domodossola, al via la stagione tra campionato di Serie D e Coppa Piemonte

Si scaldano i motori per l'avvio della stagione sportiva della Serie D maschile del 2mila8volley Domodossola che inizierà ufficialmente il campionato nel week-end dell'11-12 ottobre. Proprio ieri sera (giovedì 18 settembre) a Torino, sono stati estratti i gironi e Domodossola è stata inserita nel girone A insieme, tra le altre, a Novara, Vercelli, Biella e Verbania. Un campionato che si prospetta molto interessante da tutti i punti di vista.

Quest'anno però la squadra di coach Cova parteciperà anche alla Coppa Piemonte, trofeo organizzato dalla federazione Italiana pallavolo e che vede tra i partecipanti squadre di Serie C e di Serie D. Erano ormai più di 10 anni che Domodossola non prendeva parte a questa competizione e la scelta di parteciparvi è stata dettata in particolare dalla possibilità di testare la squadra in vista dell'inizio di campionato. La formula della Coppa Piemonte prevede mini gironi da tre squadre; in ogni concentramento le partecipanti si sfideranno tutte con gare al meglio dei due set su tre. Le tappe dei "concentramenti" saranno tre prima dell'inizio del Campionato, cioè nei week-end 20/21 settembre, 27/28 settembre, 4/5 ottobre. Successivamente, le 12 migliori squadre in base alla classifica avulsa saranno ancora impegnate l'8 dicembre e poi a fine gennaio andranno in scena le semifinali e finali.

Il confronto tra squadre di Serie C e D sarà sicuramente stimolante per i domesi che sono quindi chiamati a giocare anche con compagini di una categoria superiore. Si parte subito fortissimo con l'unico impegno casalingo della manifestazione per Domodossola che ospiterà domenica 21 settembre al Palaraccagni dalle ore 15.00 il primo dei tre concentramenti ai quali prenderà parte. Le avversarie di turno saranno il Pavic Romagnano, quotatissima squadra di Serie C e il Biella Volley, giovane squadra di Serie D inserita nello stesso girone dei domesi in campionato.

Appuntamento quindi per tutti gli appassionati di volley per Domenica alle ore 15.00 presso la palestra del liceo Spezia di Domodossola.