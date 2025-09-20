Occhi puntati su Feriolo-Cannobiese in Prima Categoria

Occhi puntati su Feriolo-Cannobiese, due delle prima della classe. Entrambe a 4 punti in testa alla classifica, dopo 2 partite, l’undici di Pissardo riceve quello di Guntri in una sfida che sa di supremazia lacuale. Entrambe arrivano da un pari ma entrambe stanno viaggiando bene. Il Feriolo dopo una passata stagione così così e la Cannobiese dopo un campionato che l’ha vista stare sempre nel gruppo di testa.

In vetta ci sono anche Romagnano, Momo e Bagnella. Proprio la squadra di Sottini è chiamata a fare punti in casa del neo promosso Esio che sta testando il nuovo campionato dopo un’annata super.

Urgono punti per il Vogogna, che riceve la Quaronese, pur in difficoltà. L’undici di Rampi arriva da un ko a Bagnella, gli ospiti dal ko interno col Romagnano.

La Virtus Villa viaggia verso il Cusio. Giocherà in casa dell’Agrano col quale condivide la metà classifica frutto di due pareggi.

Trasferta non facile per l’Omegna che non nasconde voglia di rivalsa. I rossoneri saranno impegnati proprio a Romagnano, contro una formazione che ha iniziato bene.

La Varzese scende a casa del Cameri, dopo il pirotecnico 3 a 3 con l’Esio, mentre la seconda giornata vede anche Dormelletto-Sizzano e Momo Carpignano.