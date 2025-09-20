Il Piemonte partecipa alla Giornata Mondiale per il Cuore con Anpas protagonista nella prevenzione cardiovascolare

Il 29 settembre 2025 anche il Piemonte sarà tra i protagonisti della Giornata Mondiale per il Cuore, promossa a livello internazionale dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, in collaborazione con Anpas, Italian Resuscitation Council e Ircomunità.

La campagna, che coinvolge 17 regioni italiane, punta a sensibilizzare cittadini e comunità sulla prevenzione delle malattie cardio e cerebrovascolari. In Piemonte saranno attivati oltre 500 professionisti sanitari delle Aziende Sanitarie e circa 600 volontari del terzo settore, con un ruolo centrale affidato alla rete Anpas. Screening gratuiti, momenti formativi, dimostrazioni di primo soccorso e incontri con studenti e cittadini costituiranno il cuore delle attività diffuse sul territorio.

Segno tangibile della partecipazione sarà anche l’illuminazione in rosso, il colore del cuore, della Mole Antonelliana e del Grattacielo della Regione Piemonte, iniziativa condivisa a livello nazionale da numerosi monumenti e sedi istituzionali.

"Grazie all’impegno dei nostri volontari – ha dichiarato Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte – la Giornata Mondiale per il Cuore diventa occasione per portare nelle comunità visite di prevenzione, counselling cardiologico e momenti informativi. Ogni appuntamento non è solo un’iniziativa di salute, ma anche un’occasione di incontro e di crescita collettiva".

Il Piemonte sarà inoltre attraversato dal tour regionale “Il Piemonte per il Tuo Cuore”, già avviato a metà settembre e in programma fino a novembre, con attività di prevenzione e la diffusione del progetto Facile DAE, che insegna l’uso del defibrillatore in tre semplici mosse.