 / Sanità

Sanità | 20 settembre 2025, 08:21

Il Piemonte partecipa alla Giornata Mondiale per il Cuore con Anpas protagonista nella prevenzione cardiovascolare

Monumenti illuminati di rosso e un ricco calendario di iniziative tra settembre e novembre: screening, incontri nelle scuole, dimostrazioni di primo soccorso e il tour “Il Piemonte per il Tuo Cuore”

Il Piemonte partecipa alla Giornata Mondiale per il Cuore con Anpas protagonista nella prevenzione cardiovascolare

Il 29 settembre 2025 anche il Piemonte sarà tra i protagonisti della Giornata Mondiale per il Cuore, promossa a livello internazionale dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, in collaborazione con Anpas, Italian Resuscitation Council e Ircomunità.

La campagna, che coinvolge 17 regioni italiane, punta a sensibilizzare cittadini e comunità sulla prevenzione delle malattie cardio e cerebrovascolari. In Piemonte saranno attivati oltre 500 professionisti sanitari delle Aziende Sanitarie e circa 600 volontari del terzo settore, con un ruolo centrale affidato alla rete Anpas. Screening gratuiti, momenti formativi, dimostrazioni di primo soccorso e incontri con studenti e cittadini costituiranno il cuore delle attività diffuse sul territorio.

Segno tangibile della partecipazione sarà anche l’illuminazione in rosso, il colore del cuore, della Mole Antonelliana e del Grattacielo della Regione Piemonte, iniziativa condivisa a livello nazionale da numerosi monumenti e sedi istituzionali.

"Grazie all’impegno dei nostri volontari – ha dichiarato Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte – la Giornata Mondiale per il Cuore diventa occasione per portare nelle comunità visite di prevenzione, counselling cardiologico e momenti informativi. Ogni appuntamento non è solo un’iniziativa di salute, ma anche un’occasione di incontro e di crescita collettiva".

Il Piemonte sarà inoltre attraversato dal tour regionale “Il Piemonte per il Tuo Cuore”, già avviato a metà settembre e in programma fino a novembre, con attività di prevenzione e la diffusione del progetto Facile DAE, che insegna l’uso del defibrillatore in tre semplici mosse.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore