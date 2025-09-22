Nuovo Punto Prelievi Auxologico a Domodossola: analisi cliniche senza prenotazione

Domodossola si arricchisce di un nuovo servizio sanitario: apre domani il Punto Prelievi Auxologico all’interno del poliambulatorio Fisiodelta di Regione alle Nosere 31. L’accesso è libero e non richiede prenotazione, e i cittadini potranno effettuare prelievi e analisi sia in regime privato sia tramite il Servizio Sanitario Nazionale, presentando l’impegnativa del medico curante.

In questa prima fase il Punto Prelievi sarà operativo martedì e mercoledì, dalle 7.30 alle 9.30, con la possibilità di eseguire oltre 1.000 tipi di analisi, tutte processate dal Laboratorio di Analisi Cliniche di Auxologico, che garantisce controlli di qualità quotidiani su oltre 15.000 esami.

La Dott.ssa Eugenia Rondinelli, Direttore del laboratorio di Piancavallo, sottolinea: “Auxologico è presente in Piemonte da oltre 70 anni e con Domodossola ampliamo ulteriormente la nostra offerta sul territorio”.

Per informazioni e dettagli sugli esami, è possibile rivolgersi all’accettazione del centro o chiamare il numero 0324.46073.