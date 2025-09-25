“Uomini di montagna, di memoria e di speranza”: un incontro in memoria di Paolo Bologna

Venerdì 3 ottobre alle 20.40 lo Spazio Contemporaneo della società di mutuo soccorso di Domodossola ospita un incontro dal titolo “Uomini di montagna, di memoria e di speranza”. L’evento, promosso dal circolo letterario L’Obelisco con l’associazione culturale lago Maggiore LetterAltura e la Soms domese, è dedicato alla memoria di Paolo Bologna. Si parlerà del suo legame con una realtà importante della sua esistenza: la montagna e quella della memoria dei giorni della Repubblica dell’Ossola vissuti intensamente in prima persona, quando a 16 anni sotto lo pseudonimo di Pablo si unì alla lotta partigiana nelle montagne ossolane, ed in seguito ne coltivò la memoria. Ma si tratteranno anche altri aspetti della montagna, quella vissuta ed amata nel quotidiano, tanto che Paolo Bologna fu tra i fondatori della sezione Ossola del Soccorso Alpino.

La serata sarà dunque il pretesto per parlare della grande sintonia fra Bologna e la montagna, con il contributo del figlio Carlo, di Paolo Crosa Lenz, Gianfranco Fradelizio e di altri compagni di viaggio lungo la sua esperienza di vita.