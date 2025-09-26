Il maltempo porta la prima neve sulle montagne ossolane FOTO

L'ondata di freddo e maltempo che sta investendo il nord d'Italia sta portando la prima neve sulle cime più alte della Val d'Ossola. Già da ieri qualche fiocco è caduto ai 1700 metri di Riale, anche se al momento non si è depositata: "Giusto qualche fiocco che però non si è fermato - dice Gianluca Barp - ma è un po' troppo presto, ci sono ancora le pecore in quota".

Basta infatti salire di qualche centinaia di metri ed ecco che la stazione nivologica Formazza dell'Arpa rileva a quota 2453 metri ben 18 centimetri di neve fresca caduta nelle ultime 24 ore. Al Monte Moro di Macugnaga invece la stazione nivologica dell'Arpa registra un manto nevoso di 41 centimetri, di cui 30 centimetri freschi che si sono depositati da ieri. Nevica anche al passo del Belvedere, mentre 8 i centimetri di neve fresca all'Alpe Veglia (a quota 1750 metri) e 4 all'Alpe Cheggio (1460 metri).

Qualche fiocco di neve ha spolverato anche il passo del Sempione, dove la strada è perfettamente transitabile. Pioggia e neve ad alta quota sono previsti ancora per tutta la mattinata di domani, poi dovrebbe tornare il sole. Insomma, un anticipo d'inverno che potrebbe far ben sperare per la stagione sciistica 2025/2026.