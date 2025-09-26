Musica e sapori d’autunno sulle montagne di Macugnaga

Sabato 27 settembre, le montagne di Macugnaga si trasformeranno in un palcoscenico naturale grazie all’appuntamento con “Armonie in quota”, un evento che unisce musica e gastronomia locale. L’iniziativa prenderà vita alle 17.30 presso la stazione intermedia delle funivie del Passo Moro, all’Alpe Bill, a quota 1.700 metri.
Qui il pubblico potrà assistere a un suggestivo concerto che vedrà protagonisti il saxofonista Luca Magnani e la pianista Ester Snider, interpreti di un raffinato repertorio di musica da camera. Per raggiungere l’evento sarà possibile utilizzare la funivia di Staffa, che porterà gli spettatori direttamente in quota.
La serata si concluderà con un aperitivo degustazione, durante il quale verranno proposte le tome d’alpeggio dell’azienda agricola Burki accompagnate da una selezione di vini ossolani, per un’esperienza che celebra non solo l’arte musicale, ma anche le eccellenze del territorio. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi allo IAT di Macugnaga al numero 0324 65119.