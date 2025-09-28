 / Cronaca

Cronaca | 28 settembre 2025, 08:21

Un altro ungulato investito tra Domodossola e Villadossola

L'incidente è avvenuto sulla statale 33; sul posto la polizia provinciale

Secondo incidente in meno di 48 sulle strade dell'Ossola. Dopo l'ivestimento di un grosso cervo a Pallanzeno, si è verificato un secondo incidente sulla superstrada tra le due uscite di Domodossola. 

Anche qui vittima un ungulato che ha attraversato la carreggiata finendo sotto un'auto che è rimasta danneggiata. 

Sul posto la polizia provinciale che ha rimosso la carcazza dell'animale. 

Il tratto di strada tra Domodossola e Villadossola è uno tra quelli segnalati nei giorni scorsi dalla polizia provinciale come tra i più a rischio per l'invasione di cervi.

re.ba.

