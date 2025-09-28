Un altro ungulato investito tra Domodossola e Villadossola

Secondo incidente in meno di 48 sulle strade dell'Ossola. Dopo l'ivestimento di un grosso cervo a Pallanzeno, si è verificato un secondo incidente sulla superstrada tra le due uscite di Domodossola.
Anche qui vittima un ungulato che ha attraversato la carreggiata finendo sotto un'auto che è rimasta danneggiata.
Sul posto la polizia provinciale che ha rimosso la carcazza dell'animale.
Il tratto di strada tra Domodossola e Villadossola è uno tra quelli segnalati nei giorni scorsi dalla polizia provinciale come tra i più a rischio per l'invasione di cervi.