Prima Categoria: Omegna e Virtus Villa inseguono la vetta

Il girone A di Prima Categoria entra nel vivo e dopo quattro giornate il Momo resta in testa alla classifica con dieci punti, seguito a ruota dall’Omegna che continua a dimostrare solidità e carattere. I rossoneri cusiani hanno superato di misura il Vogogna, grazie alla rete di De Falco.

Positiva anche la prova della Virtus Villadossola, che ha piegato 2-1 il Dormelletto Comignago con una doppietta di Ferrera.

Restano invece indietro altre due realtà del territorio: l’Esio Verbania, sconfitto nettamente a Cameri per 3-0, e il Carpignano, battuto in casa dal Romagnano per 3-1, che condivide ora il fondo della classifica con il Sizzano a quota uno.