Sport | 28 settembre 2025, 19:05

Prima Categoria: Omegna e Virtus Villa inseguono la vetta

Quarta giornata con luci e ombre per le formazioni del VCO e del Novarese: Esio e Vogogna ancora in difficoltà

Il girone A di Prima Categoria entra nel vivo e dopo quattro giornate il Momo resta in testa alla classifica con dieci punti, seguito a ruota dall’Omegna che continua a dimostrare solidità e carattere. I rossoneri cusiani hanno superato di misura il Vogogna, grazie alla rete di De Falco.

Positiva anche la prova della Virtus Villadossola, che ha piegato 2-1 il Dormelletto Comignago con una doppietta di Ferrera. 

Restano invece indietro altre due realtà del territorio: l’Esio Verbania, sconfitto nettamente a Cameri per 3-0, e il Carpignano, battuto in casa dal Romagnano per 3-1, che condivide ora il fondo della classifica con il Sizzano a quota uno.

r.s.

