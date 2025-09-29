Corsa in montagna, fine settimana di vittorie per gli atleti della Caddese

L'Asd Caddese ha conquistato il trofeo Camilla Valentini e il trofeo Gs Bognanco nella manifestazione regionale di corsa in montagna tenutasi a Bognanco il 27 settembre. I giovani atleti dell'Asd caddese hanno dominato il podio della categoria allieve con la vittoria di Alyssa Brizio e il secondo posto di Chiara Vittoni. Successo anche nella categoria cadetti, con la vittoria di Luca Bartoli, il terzo posto di Andrea Fontana e il sesto di Lorenzo Capitani.

Per quanto riguarda i ragazzi si registra il poker biancoverde con Massimo Zanelli, Daniele Badini, Martino Aleotti e Alessio Sarazzi che in questo ordine hanno conquistato la categoria. Per le ragazze altro podio della caddese con il secondo posto di Lucrezia Cameroni.

Nel fine settimana protagonista anche il settore assoluto con Davide Moglia che vince la prova di 24km dell'Ultra Trail del Lago Maggiore. Impegnate anche due staffette nella 43^ edizione del trofeo "Marmitte dei Giganti" in Val Chiavenna. A confrontarsi con i più forti atleti della corsa in montagna sono stati Coulibaly Bourama con Andrea Menegaz, che hanno portato a casa un ottimo sesto posto, e Lorenzo Fiadino con Alessandro Borgotti, giunti al traguardo poco distanti dai compagni di squadra, occupando l' undicesimo posto in classifica generale.