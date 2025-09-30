 / Scuola

Scuola | 30 settembre 2025, 15:49

Studenti dello Spezia a lezione di funghi FOTO

Ragazzi e docenti per tre giorni sono stati a Druogno per scoprire tutti i segreti della micologia

Per tre giorni un gruppo di studenti del liceo Spezia, accompagnati dai loro professori, sono stati a lezione di micologia a Druogno. Si tratta di un progetto che ha visto coinvolti il servizio Micologia dell'Asl e Luca Mercante, produttore e ristoratore.

Il progetto ha previsto momenti sia teorici che pratici: dopo le lezioni sulle tipologie di funghi, da quelli commestibili a quelli velenosi, tenute all'aperto a Druogno, gli studenti si sono recati nei boschi alla ricerca dei funghi. Un'iniziativa che è giunta alla terza edizione con lo scopo di far crescere la conoscenza ed evitare i rischi legati a possibili intossicazioni alimentari.

Miria Sanzone

