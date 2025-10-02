Domodossola ricorda Paolo Bologna: una serata in memoria del giornalista e storico ossolano

Si terrà venerdì 3 ottobre alle 20.45, presso lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola, una serata dedicata al ricordo di Paolo Bologna, giornalista, scrittore e storico tra le voci più autorevoli dell’Ossola.

Nato nel 1928 e scomparso nel 2015, Bologna fu partigiano della Valtoce, direttore del settimanale Risveglio Ossolano dal 1970 al 1974 e collaboratore de La Stampa. Attivo anche in politica, fu consigliere socialista e assessore comunale negli anni Sessanta e nuovamente tra il 1993 e il 2002.

Autore di numerosi libri e saggi dedicati soprattutto alla memoria resistenziale, Bologna ha firmato opere come Il prezzo di una capra marcia e Voci di resistenti ossolani. Parallelamente si dedicò anche alla montagna: tra il 1954 e il 1960 fu il primo delegato nazionale del Corpo del Soccorso Alpino, nominato dalla sezione Cai di Domodossola, e partecipò attivamente alla vita dell’associazione.

L’incontro, dal titolo “Uomini di montagna, di memoria e di speranza”, è promosso dal Circolo letterario L’Obelisco, insieme all’associazione culturale LetterAltura e alla Soms domese. Durante la serata si parlerà del legame di Bologna con la montagna e della sua testimonianza diretta dei giorni della Repubblica dell’Ossola. Interverranno il figlio Carlo Bologna, lo storico Paolo Crosa Lenz e Gianfranco Fradelizio.