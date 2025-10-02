"Una montagna di esperienze": un corso di formazione per le realtà turistiche piemontesi

Nell’ambito del progetto “Una montagna di esperienze: turismo sostenibile sul Sentiero Italia in Piemonte”, promosso e finanziato dal ministero del turismo, i consorzi turistici della montagna piemontese hanno avviato un importante ciclo di formazione: “Una montagna di esperienze: percorso formativo per la creazione di un club di prodotto per il turismo sostenibile di qualità”.

Il corso nasce per iniziativa dei consorzi turistici partner del progetto – il capofila consorzio turistico Valle Maira e i partner Conitours, Bardonecchia, Fortur, Valli di Lanzo, Valli del Canavese, Alpi Biellesi, Valsesia Monterosa - vede quali partner pubblici la regione Piemonte e il Cai Piemonte ed è tenuto dai formatori Teamwork srl (tra le più importanti agenzie formative italiane in ambito turistico). Si tratta di un percorso di formazione pensato per le imprese turistiche (ricettivo, ristorazione, produttori, imprese dei servizi turistici incluse guide ed accompagnatori) della montagna piemontese, volto ad accrescere le competenze e la qualità dell’offerta, migliorare le possibilità di business, promuovere standard di qualità comuni e uno sviluppo coordinato dell’offerta attraverso la creazione di un club di prodotto, che sarà poi presentato al pubblico attraverso un portale specifico nel quale i turisti potranno prenotare servizi e pernottamenti presso le imprese partner. Il corso – che ha visto l’adesione di oltre 120 imprese - prevede 10 incontri che si svolgeranno in videoconferenza ogni lunedì mattina fino al 1°dicembre.

Le lezioni saranno focalizzate sulla sinergia e sulla creazione di filiera in ottica di club di prodotto, sull’accoglienza, sul turismo delle esperienze e per famiglie, sul turismo attivo e sportivo con un focus sul cicloturismo, sul revenue management, sulla comunicazione di destinazione e sulla promozione strutturata in pacchetti e offerte. Tra i formatori: Mauro Santinato, Antonietta Pelliccioni, Andrea Agazzani, Nicola Delvecchio, Cecilia Cianfanelli, Chiara Paviani (ItalyBike Hotels e Terrabici), Emanuele Nardin (Hotelperformance), Il percorso formativo offre ai partecipanti una preziosa opportunità di formazione e partecipazione con l’obiettivo di creare una filiera organizzata e un club di prodotto di vasta area per promuovere la montagna piemontese attraverso un’offerta unica e coordinata del prodotto outdoor. Va segnalato che per la prima volta i consorzi turistici piemontesi di montagna collaborano tra loro per promuovere la montagna piemontese nel suo complesso superando le logiche di valle e di campanile, iniziativa premiata dal Ministero del turismo, che ha classificato questo progetto terzo a livello nazionale.