A Toceno la premiazione del concorso letterario “Salviamo la Montagna”

Si terrà sabato 4 ottobre, alle ore 15, nella sala polifunzionale di Toceno, la cerimonia di consegna del Premio letterario internazionale “Salviamo la Montagna. Andrea Testore, Plinio Martini, Benito Mazzi”, giunto quest’anno alla sedicesima edizione.

Il concorso, promosso dall’Associazione Amici della Montagna e del Cortaccio, ogni anno celebra autori e opere che hanno saputo dare voce alle realtà alpine e al loro futuro. Durante l’evento verrà inoltre consegnata la targa “Amico della Montagna 2025”, riconoscimento attribuito a chi si è distinto in modo particolare nella difesa e nella valorizzazione della montagna.

I testi premiati saranno suddivisi in diverse categorie: narrativa, giornalismo (Premio Plinio Martini), poesia (Premio Andrea Testore), emigrazione e “montagna del futuro” (Premio Benito Mazzi). La giornata sarà arricchita da intermezzi musicali e letture affidate a Monica Balassi e Roberto Bassa, creando un intreccio suggestivo tra parole e note. Al termine, i partecipanti saranno accolti da un rinfresco con prodotti tipici del territorio.

L’iniziativa, realizzata grazie al sostegno dei Comuni di Toceno, Cevio e Lavizzara, della Fondazione Valle Bavona, del Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo, dello Studio legale Testore e di Ascona-Locarno Turismo, gode anche del patrocinio dell’Unione Montana dei Comuni della Valle Vigezzo e della collaborazione di numerose associazioni locali, dalla Pro Loco al Gruppo Alpini, dalla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie alla Libreria-Editrice Il Rosso e il Blu.