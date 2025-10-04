 / Eventi

Il Soccorso Alpino Valdossola protagonista alla Dolomiti Rescue Race: tre squadre in gara a Pieve di Cadore VIDEO

Quinta posizione, su 71, per il team di Antrona e Bognanco

Oggi, sabato 4 ottobre, a Pieve di Cadore si è svolta la gara riservata ai membri del Soccorso Dolomiti Rescue Race. Ben tre le squadre partecipanti dalla Delegazione Valdossola. In una squadra è presente anche un militare del Soccorso Alpino della guardia di finanza.

Il percorso prevede tratti di corsa, passaggi tecnici e discese in corda doppia con traguardo da passare portando la barella Lecco, montata il più velocemente possibile pochi chilometri prima dell'arrivo. La delegazione Valdossola ringrazia Domobianca365, che ha fornito le magliette per la gara. La squadra Antrognanco (Antrona e Bognanco) si è classificata al quinto posto, su un totale di 71 squadre. Secondo posto assoluto, invece, per la squadra mista.

Comunicato Stampa

