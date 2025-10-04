Cestistica, la stagione si apre con la sfida a Galliate

Al via la stagione anche per la Cestistica. Il debutto dei granata è di quelli da brividi: domani, infatti, sfida alla favoritissima Galliate, autentica corazzata del girone. Non mancano le novità in casa ossolana: dal ritorno sul parquet della bandiera Luca De Tomasi al ruolo di Francesco Petricca che, grazie ad un accordo con la Paffoni, sarà capitano non giocatore e di fatto guiderà i compagni.

“È stata un'estate non semplicissima - le parole del presidente Nicola Guerra - ma ora finalmente si gioca ed è quello che conta e ci piace. L'obiettivo che ci siamo prefissati è quello di disputare un buon campionato, ma principalmente di dare spazio agli under del nostro settore giovanili come protagonisti. I senior sono ancora lo zoccolo dura della squadra ma con la consapevolezza di fare da guida ai loro compagni più giovani”.