A Toceno le premiazioni dei vincitori del premio letterario Salviamo la Montagna FOTO

E’ giunto alla 16esima edizione il Premio letterario internazionale “Salviamo la Montagna Andrea Testore, Plinio Martini, Benito Mazzi. Sabato 4 ottobre, a partire dalle 15, si è tenuta presso la sala polifunzionale di Toceno, la cerimonia di premiazione. Il concorso, promosso dall’Associazione Amici della Montagna e del Cortaccio, ogni anno celebra autori e opere che hanno saputo dare voce alle realtà alpine e al loro futuro. Il pomeriggio è stato accompagnato dalle letture dei brani vincitori da parte di Monica Balassi e Roberto Bassa.

Il premio è promosso dall’Associazione Amici della Montagna e del Cortaccio ed è realizzato grazie al sostegno dei Comuni di Toceno, Cevio e Lavizzara, della Fondazione Valle Bavona, del Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo, dello Studio legale Testore e di Ascona-Locarno Turismo e gode anche del patrocinio dell’Unione Montana dei Comuni della Valle Vigezzo e della collaborazione di numerose associazioni locali, dalla Pro Loco al Gruppo Alpini, dalla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie alla Libreria-Editrice Il Rosso e il Blu.

Il sindaco di Toceno Tiziano Ferraris ha ricordato l’importanza del concorso letterario “per contribuire a mantenere alta l’attenzione sull’importanza della difesa dei territorio montani e della vita in montagna”. Importanza del premio che è stata ricordata anche, per la giuria, da Paolo Crosa Lenz. Durante il pomeriggio, a cura del presidente dell’Associazione Amici della Montagna e del Cortaccio, Ezio Ferraris, è stata assegnata la targa “Amico della Montagna 2025”, a Nori Botta per l’impegno dell’associazione Sentieri degli Spalloni.

Nella sezione Narrativa:

Di seguito i vincitori della 16esima edizione del Premio.

1° - Monica Piffaretti - Targa Plinio Martini

2° - Paolo Volorio

3° - Valter Guglielmetti

Segnalati con diploma:

Francesca Torrani, “L’anno del maiale”

Maria Pia Pallotta, “La sfinge”

Rosa Maria Corti, “Mari-ma una tartaruga a 4000 metri”

Poesia:

1° - Rita Vecchi

2° - Davide Colacrai

3° - Michele Scaciga

Segnalati con diploma:

Giuliana Vezzoli, “Il sorriso di una stella alpina”

Fabiola Dattrino Schneebeli, “Una preghiera”

Giornalismo:

1° - Dino Stevanivic – Targa Benito Mazzi

2° - Marco Travaglini

3° - Elia Stampanoni

Segnalato con diploma:

Alessandro Genta, “Boschi da tagliare: sì o no?”

Montagna del futuro:

1° - Mauro Carlesso – Targa Andrea Testore

2° - Andrea Filippi

3° - Elena Giannarelli

Segnalato con diploma:

Ada Ruata, “Il futuro comincia domani”

Emigrazione:

1° - Andrea Delvescovo – Marco Sonzogni – Targa Museo della emigrazione vigezzina nel mondo

2° - Giacomo Bonzani

3° - Francesca Pinto

3° - Giampiero Vergano

Riconoscimenti Società Operaia:

Targa Ferruccio Del Zoppo

Diploma Giovanna Fodrini