Basket, inizio stagione in salita per la Cestistica

Inizio in salita, e lo si sapeva, per la Cestistica. I granata ieri sera sono stati sconfitti nettamente, 89-59, da quella Galliate che in molti indicano come la favorita per la vittoria del girone. Ospiti in partita fino al 25', quando erano a meno 7, poi negli ultimi 15' il divario si è fatto pesante. Out De Tomasi, Frank in campo stoicamente nonostante un problema alla caviglia, Maestrone con tre falli dopo 3': per la Cestistica tutto si è fatto più complicato. Top scorer Realini con 22 punti, in doppia cifra anche Nagini con 12.

“Le difficoltà ci sono, inutile negarlo. Abbiamo pagato - così Francesco Petricca, capitano non giocatore con funzione da coach - il fiato corto, derivato dalla mancanza di allenamento. Ci serve tempo per entrare in condizione, almeno un mese, un mese e mezzo per riportare tutti ad un livello fisico soddisfacente. Ci abbiamo comunque provato con il solito cuore e l'atteggiamento è stato quello corretto: ora sotto con Borgomanero, con due allenamenti in settimana per arrivare più pronti”.