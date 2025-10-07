Cannobiese, Feriolo e Varzese protagoniste in Prima Categoria

Cade la Virtus Villa, si riprendono Cannobiese e Feriolo. Ma soprattutto si conferma la Varzese.
La quinta di Prima Categoria rimescola un po’ le carte. La Virtus Villa combatte e lotta a Momo, ma cade (4-2) sotto i colpi della capoclassifica. Non bastano le reti del ‘solito’ Ferrara perché il Momo viaggia solo in testa alla classifica.
Giornata degna di nota per la Varzese che non si ferma più. Una doppietta di Ceschi firma il successo (2-0) sul terreno di un Agrano in difficoltà. I granata di Chiaravallotti sono una delle sorprese del torneo, abituati com’eravamo a vedere la squadra divedrina lottare sul fondo.
Pari senza reti tra Bagnella e Omegna. Le due formazioni cusiane non si fanno male davanti ad un pubblico i calcolato in questi 30 presenze.
Dopo l’Agrano, la Cannobiese liquida (3-0) anche il Dormelletto. La vittoria in trasferta dell’undici di Guntri è firmata dalla doppietta di bomber Progni e della rete di Marino.
Si rirende il Feriolo, che liquida il malcapitato Cameri per 4-1. Gol di Marchionini , Finetti Ramponi e Palfini.
Sul fondo non trovano la vittoria Vogogna e Carpignano. Il Vogogna sogna i tre punti (rete di Bianciotto) sino a 2 minuti dal 90’ quando i sesiani pareggiano (1-1) . Al Vogogna manca un rigore sul quale Zacchi di Biella chiude gli occhi.
Niente da fare per l’Esio, battuto in casa (0-2) dalla Quaronese.
Infine primo successo per il Sizzano che vince (3-1) sul campo di un Romagnano che non aveva ancora perso.