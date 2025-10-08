La Varzese protagonista anche in Terza Categoria

Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Milan Futuro che militano in serie C e serie D. Squadre giovanili di grandi società che fanno esperienza nei campionato pro e semiprofessionisti. Una strada intrapresa da alcuni anni, che ora sta facendosi largo anche tra i dilettanti.

L’inizio dei campionati dilettanti, quest'anno, ha fatto pensare che anche a Varzo, come in altri paesi dell’Ossola, fosse nata una seconda società in concorrenza con quella già esistente.

Non è così! La Varzese, piccola società ossolana la cui prima squadra gioca in Prima Categoria, ha ora una seconda squadra che milita nel girone Vco del campionato di Terza Categoria. Qui gioca la Varzese Under 21, una delle formazioni giovanili della società granata guidata dal presidente Massimo Napoli.

Una decisione che la Varzese ha maturato a lungo, sino ad iscrivere l’Under 21 nonostante qualche difficoltà incontrata nel dialogo con la Figc.

Ora, dopo tre turni, la Varzese di 3a Categoria è ferma ad un punto in classifica ma, quello che cona, è far maturare – calcisticamente – i ragazzi del vivaio.