Alpe Devero, una notte tra montagne e stelle con il Cai Seo

Camminare al tramonto tra i boschi dell’Alpe Devero, cenare con piatti tipici e poi alzare lo sguardo al cielo per osservare le stelle con telescopi e guide esperte: è l’esperienza che propone il Cai Seo Domodossola per la serata di sabato 11 ottobre 2025, nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile promossa dall’Ente Aree Protette dell’Ossola.

Il programma inizia con un’escursione serale ad anello, di circa due ore e 45 minuti, dal Devero a Crampiolo e al lago di Codelago, passando da Corte d’Ardui e rientrando per il Vallaro. A seguire, la cena conviviale al ristorante La Lanca, dove sarà servito un menù tipico (quota 25 euro).

Il momento più atteso sarà però l’osservazione astronomica a cura dell’Associazione Provinciale Astrofili Novaresi (Apan). Durante il cammino gli esperti introdurranno i partecipanti all’orientamento celeste e, dopo cena, guideranno l’esplorazione del cielo con telescopi, per osservare pianeti, costellazioni e oggetti del profondo cielo in uno degli scenari meno colpiti dall’inquinamento luminoso.

L’escursione è gratuita e aperta a tutti; i non soci Cai potranno aderire attivando l’assicurazione giornaliera al momento dell’iscrizione. Il percorso non è impegnativo e adatto anche ai bambini, purché attrezzati con abbigliamento adeguato alla quota (1.600-1.800 metri).

Un’iniziativa che vuole unire natura, scienza e tradizione, offrendo un modo diverso di vivere la montagna: non solo camminare in un ambiente protetto, ma anche imparare a guardare verso l’alto, lasciandosi stupire dalla volta stellata.

Per partecipare è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero indicato sulla locandina (Sauro – 348 7808792).