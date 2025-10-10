 / Eventi

Eventi | 10 ottobre 2025, 11:00

Domodossola onora gli insigniti al merito della Repubblica

Il 12 ottobre una cerimonia di intitolazione presso il monumento in largo Madonna della Neve

Domodossola onora gli insigniti al merito della Repubblica

Il comune di Domodossola organizza, per domenica 12 ottobre, la cerimonia di intitolazione di uno spazio agli insigniti al merito della Repubblica. Il ritrovo è previsto alle 10.30 presso il monumento ai caduti in largo Madonna della Neve per l’alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale. Alle 11.00 la celebrazione della messa nella chiesa della Madonna della Neve e, successivamente, la cerimonia di intitolazione. Infine, alle 13.00 ci si sposta all’istituto alberghiero Rosmini per una colazione.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore