Domodossola onora gli insigniti al merito della Repubblica

Il comune di Domodossola organizza, per domenica 12 ottobre, la cerimonia di intitolazione di uno spazio agli insigniti al merito della Repubblica. Il ritrovo è previsto alle 10.30 presso il monumento ai caduti in largo Madonna della Neve per l’alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale. Alle 11.00 la celebrazione della messa nella chiesa della Madonna della Neve e, successivamente, la cerimonia di intitolazione. Infine, alle 13.00 ci si sposta all’istituto alberghiero Rosmini per una colazione.