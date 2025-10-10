Kiwanis Domodossola: un anno di progetti per infanzia, giovani e territorio

“Trasformiamo arte e cultura in solidarietà concreta per l’infanzia e la comunità. Il nostro Cuore di Pietra continua a vibrare grazie all’impegno dei soci, dei partner e di chi crede nel valore del fare insieme. Perché far del bene fa davvero star bene.” Con queste parole il presidente Federico Spinozzi ha aperto la presentazione del programma di attività del Kiwanis Club Domodossola per l’anno sociale 2025/26, ospitata nella sede del Gruppo Tosco Marmi e Palissandro Marmi.

Un anno che si preannuncia intenso e ricco di contenuti, guidato dal motto “Un cuore che vibra di cultura e solidarietà”. Al centro, come sempre, i bambini, i giovani e il territorio, con un calendario di iniziative che spazia dalla scuola alla cultura, dalla prevenzione alla valorizzazione della memoria, fino alla promozione dell’arte e della scienza come strumenti di crescita collettiva.

Tra i progetti di punta, prosegue con entusiasmo “U e i suoi fratelli”, realizzato in collaborazione con il Kiwanis Club Esperia per contrastare il bullismo e diffondere la cultura dell’inclusione. Attraverso un libro illustrato animato da QR code, i bambini scoprono che ogni diversità è una risorsa e che tutti, con le proprie unicità, possono contribuire a un mondo migliore. Il Club rinnova inoltre il proprio impegno con le Scuole Primarie “Milani” di Domodossola, dove continuerà il corso di inglese con insegnante madrelingua e partirà un nuovo progetto di alfabetizzazione in lingua italiana per le mamme straniere, pensato per favorire l’integrazione familiare e sociale.

Grande attenzione sarà riservata anche alla letteratura per l’infanzia con il lancio del Premio Internazionale “Fiabe SENZA CONFINI – dalla Domus Oxila al cuore dei bambini”, organizzato insieme al Gruppo Tosco Marmi e Palissandro Marmi. Il concorso culminerà nella Fiera del Libro Illustrato per l’Infanzia, in programma dal 13 al 28 marzo 2026 al Collegio Rosmini di Domodossola, realizzata in collaborazione con la Pro Loco Domodossola. Durante l’evento, editori e autori potranno presentare opere dedicate ai più piccoli, in un percorso che unisce lettura, gentilezza e inclusione.

Parallelamente prenderà avvio “Amico Cibo – una sana alimentazione come prevenzione”, progetto promosso insieme a Mosaico ODV e rivolto agli studenti delle scuole secondarie del VCO per diffondere la consapevolezza sull’importanza di un’alimentazione equilibrata.

Il legame tra memoria e innovazione sarà protagonista della seconda edizione di “Mondo in Valigia – Storie di emigrazione che diventano cultura e futuro”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri, in sinergia con Italea Piemonte e la Commissione Regionale per le Pari Opportunità. Il progetto, dedicato quest’anno alle storie di madri e figlie nell’emigrazione italiana, coinvolgerà scuole e associazioni del territorio, con l’obiettivo di trasformare le esperienze del passato in una lezione di futuro. Sul fronte tecnologico, invece, l’iniziativa “Dal banco di scuola al mondo dei videogiochi”, guidata da Michele Scaciga, introdurrà gli studenti dell’Istituto “Casetti” di Crevoladossola ai principi della programmazione e del design videoludico, sviluppando competenze Stem e creative.

Dopo il successo della prima edizione, torna anche il progetto “inVISIBILI – Scienza per bambini”, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna. Lezioni interattive e giochi scientifici porteranno la scienza nelle aule delle scuole primarie, affiancate da un percorso formativo per insegnanti volto a rendere la didattica più curiosa e accessibile.

Non mancheranno, infine, gli eventi culturali e solidali che da sempre caratterizzano l’attività del Club. Il 24 ottobre al Teatro La Fabbrica di Villadossola andrà in scena la commedia “Suite col Morto” della Compagnia Teatrale Lalò; l’8 dicembre, al Cinema Corso, verrà proiettato in anteprima mondiale il cortometraggio “L’Elide ingannatrice” di Michele Scaciga, girato tra le architetture e i paesaggi del Verbano Cusio Ossola. Seguiranno, il 14 dicembre, il concerto jazz “At Jazz O’Clock” alla Cappella Mellerio e, il 21 febbraio 2026, il Concerto Corale Benefico a favore della Casa del Volontario di Villadossola – Polo di Emergenza, promosso dalla Fondazione Comunitaria del VCO.

Il 15 marzo 2026, infine, Domodossola ospiterà la tappa provinciale del progetto “Viva Vittoria”, un’iniziativa nazionale contro la violenza di genere che colorerà la città con un mosaico di coperte a maglia e uncinetto, simbolo di unione e solidarietà femminile.

Tutte le iniziative del Kiwanis Club Domodossola sono rese possibili grazie al sostegno di Regione Piemonte, Provincia del VCO e dei Comuni di Domodossola, Villadossola e Crevoladossola, oltre al contributo fondamentale del Gruppo Tosco Marmi e Palissandro Marmi, della Pro Loco Domodossola, della Fondazione Comunitaria del VCO e dei numerosi sponsor e partner che affiancano il Club.