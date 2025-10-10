"Lettura e natura", un'escursione per famiglie alla scoperta di Trontano

Primo appuntamento autunnale con “Lettura e natura”, brevi escursioni per famiglie sul territorio del Vco con letture e attività per i più piccoli. Sabato 18 ottobre sarà la volta di Trontano, per una giornata dal titolo “A spasso tra vigneti e mulini”. L'itinerario sarà un percorso ad anello tra boschi di castagni, vigneti, rotaie di piccoli treni, vecchi mulini e antiche tradizioni. La giornata sarà il recupero della tappa del 13 settembre, annullata a causa del maltempo.

La partenza è in programma alle 9.45 dalla stazione della Vigezzina di Trontano (ritrovo alle 9.30), per poi affrontare un percorso di 4 chilometri con 80 metri di dislivello, adatto anche ai bambini. l’iniziativa si rivolge ai bambini dai 4 anni in su, accompagnati da un adulto. È previsto il pranzo al sacco. Per partecipare è richiesta la prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente all’indirizzo lettura.natura@gmail.com oppure sul sito di Lettura e natura. La partecipazione ha un costo di 5 euro a famiglia: il ricavato sarà devoluto alla Pro Loco e al Gruppo Folk di Trontano.