Un nuovo fine settimana di disagio per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano

Ancora un fine settimana di disagi per chi viaggia in treno sulla linea Domodossola – Milano. Trenitalia informa infatti che dalle 22.00 di sabato 11 e per tutta la giornata di domenica 12 ottobre, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale nella tratta Gallarate – Rho, diversi treni subiscono variazioni o cancellazioni.

A quanto già comunicato da Rfi, a cui sono affidati i lavori in corso sulla linea, si aggiungono anche le comunicazione di Trenitalia e Trenord, che fornisce ulteriori dettagli sulle modifiche alla circolazione previste peri il fine settimana. Oltre ai regionali, i disagi riguardano questa volta anche i treni a lunga percorrenza che uniscono Italia e Svizzera.

In particolare, i treni regionali di Trenitalia e Trenord “RE” della linea Milano Centrale -Domodossola sono cancellati tra Rho e Gallarate: circolano dunque tra Milano Centrale e Rho con modifiche di numerazione e di orari e tra Gallarate e Domodossola. I treni “R” della linea Milano Porta Garibaldi-Gallarate-Arona/Domodossola sono cancellati tra Milano Garibaldi e Gallarate; circolano tra Gallarate e Arona/Domodossola. I tratti cancellati sono sostituiti da bus.

Modifiche anche sulla linea Eurocity Venezia/Milano – Domodossola – Ginevra/Basilea: domenica 12 ottobre, infatti, tutti i treni sono cancellati tra Milano Centrale e Domodossola e sostituiti da bus.

Tutti i bus sostitutivi possono subire variazioni di orario in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici e di animali, ad eccezione dei cani guida. Tutte le informazioni in tempo reale sulle modifiche alla circolazione sono disponibili sui siti o le app di Trenitalia e Trenord, oppure al numero verde 800 89 20 21.