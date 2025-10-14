Causa un incidente e fugge senza prestare soccorso: denunciato un giovane automobilista a Domodossola

Un’indagine della polizia locale di Domodossola ha permesso di risalire all’identità del responsabile di un sinistro stradale che ha visto coinvolto un motociclista. Il conducente di un autoveicolo, dopo aver tamponato il motociclista ed averlo fatto cadere rovinosamente sull’asfalto, si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Alcuni dei testimoni dell’incidente avevano allertato i soccorsi: la polizia locale ha avviato subito le indagini che hanno permesso di rintracciare, in meno di 48 ore dal sinistro, dapprima l’autoveicolo investitore, poi il suo proprietario, che aveva prestato l’autoveicolo ad un giovane. La polizia locale ha deferito quest’ultimo, individuato quale conducente al momento del sinistro, all’autorità giudiziaria, per varie ipotesi di reato: fuga in caso di incidente con danni alle persone, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla sospensione della patente da uno a tre anni e la decurtazione di dieci punti; omissione di soccorso alle persone ferite, che prevede la reclusione da uno a tre anni, oltre alla sospensione della patente da 18 mesi a cinque anni; è previsto inoltre un aumento della pena per l’ulteriore ipotesi di reato di lesioni colpose stradali subite dal motociclista, che ha sporto querela.