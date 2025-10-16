Si apre con Peppe Servillo la nuova stagione di "Teatro nei Borghi"

Si apre ufficialmente sabato 18 ottobre alle 21.00, nella chiesa di San Giorgio a Varzo, la stagione 2025/2026 di “Teatro nei Borghi”, la rassegna teatrale promossa dalla Compagniadellozio che quest’anno porterà in Ossola artisti di fama nazionale.

Il primo spettacolo in cartellone è “Fùtbol – Storie di calcio di Osvaldo Soriano”, con la voce narrante di Peppe Servillo e l’accompagnamento al pianoforte di Natalio Luis Mangalavite. Una lettura intervallata da canzoni che ha come filo conduttore una delle passioni più contagiose per il genere umano, in qualsiasi latitudine si trovi; il calcio, o Fùtbol, come viene chiamato in America Latina. Storie di vita, d’amore, di gioie, delusioni, dissapori, lo spirito di squadra, l’assolo del fantasista, gli egoismi, la vittoria e la sconfitta.