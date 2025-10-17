Trontano, vietato raccogliere castagne senza l'autorizzazione del proprietario

Il Comune di Trontano ricorda che è vietato raccogliere castagne senza il consenso del proprietario del terreno. Il richiamo, contenuto nell’avviso firmato dal sindaco Renzo Viscardi, si basa sul Regolamento Comunale di Polizia Rurale e sull’articolo 821 del Codice Civile. Chi verrà sorpreso a raccogliere castagne senza autorizzazione rischia una multa di 50 euro.
