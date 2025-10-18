La Juventus Domo riceve un'Ornavassese tornata a vincere

Tempo di derby in Ossola. Un’Ornavassese tornata finalmente a vincere ‘tasta il polso’ alla Juventus Domo costretta domenica scorsa al primo pari stagionale. Sì, sa che in Ossola i derby hanno un ‘peso’ specifico diverso e quindi i granata devono stare attenti a non sottovalutare la formazione di Fusè. Ad oggi il Curotti non è stato terra lieve per nessuno, avendo la Juventus Domo infilato 3 vittorie su tre partite in casa.

Partita difficile per il Gravellona San Pietro, tornato con un'inaspettata sconfitta dal campo della Union Novara. La truppa di Agostini però deve cominciare a far punti. L’Orizzonti Canavese è solo soletto sul fondo della classifica con un punto e per il Gravellona il successo avrebbe valore doppio perché permetterebbe di distanziare i torinesi.

Il Piedimulera scende a Gattinara. I gialloblu arrivano da due risultati utili di fila, il Gattinara però è una della quattro squadre del girone che non ha mai perso: 2 vittorie, 4 pari. E nelle due partite interne ha battuto Arona e Union Novara.

Proprio l’Arona potrebbe avere terreno facile per mettere punti nel carniere. Riceve l’Ivrea, squadra blasonata che quest’anno stenta assai, avendo raccolto una sola vittoria e 5 sconfitte.

La settima giornata di Promozione propone Banchette Colleretto-Ceversama; Città di Casale-Union Novara; Lupetti Bianchi Trino-Quincinetto Tavagnasco; Virtus Vercelli-Dufour Varallo.